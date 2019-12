Altice anuncia recuperação de mais de 90% dos clientes afetados pelo mau tempo

A operadora Altice Portugal anunciou esta segunda-feira que já recuperou mais de 90% dos clientes afetados pelo mau tempo.A empresa de telecomunicações anunciou em comunicado que mantém o Gabinete de Crise ativo e que reforçou o contingente na quadra natalícia, com o aumento das equipas de atendimento ao cliente.

"Cinco dias depois do início das Depressões Elsa e Fabien que afetaram o território português, mais de 90% dos clientes impactados já foram repostos pelas equipas da Altice Portugal. Neste momento, os distritos onde se verifica maior afetação são Viseu, Coimbra, Guarda, Aveiro e Vila Real, sendo que ao longo dos últimos dias o impacto se fez sentir também de forma significativa em Bragança, Braga, Porto, Viana do Castelo e Grande Lisboa", pode ler-se.



A operadora portuguesa refere ainda que mantém as equipas especializadas na zona Centro, com cerca de mil técnicos e operacionais nas regiões afetadas, mas adverte que o tabalho no terreno tem sido dificultado pelas condições - "As equipas têm assim visto o seu trabalho no terreno ser dificultado também pelas condições de segurança que têm de ser garantidas e que são, em muitos casos, fatores impeditivos para aceder à reposição de alguns clientes.