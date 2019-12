Ameaça mantém-se apesar do bom tempo

Apesar de ter deixado de chover com a intensidade dos últimos dias, esta segunda-feira a situação de cheias em Montemor-o-Velho continuava a assustar centenas de habitantes, que correm o risco de ver as casas alagadas pela água que transborda do rio Mondego, bem como os agricultores de ver os seus campos debaixo de água. A situação melhora a cada hora que passa, muito porque deixou de chover, mas mantém-se a ameaça de novos rebentamentos de diques.Certo é que são muitos os que vão passar o Natal fora das suas casas. É o caso de António Cabeças, de 70 anos, residente em Lavariz, em Montemor-o-Velho, que viu a sua casa ficar debaixo de água. "Mandaram-me sair no domingo à noite porque se temia que a água chegasse a minha casa, e chegou. Vou passar o Natal a casa de uma familiar", confidenciou a vítima das cheias ao. Depois da tempestade, que provocou o alagamento do Baixo Mondego, começa-se a projetar o futuro da zona afetada. Esta segunda-feira, em visita à região, a ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, garantiu que o Governo pretende encontrar soluções para minimizar os impactos das cheias no Baixo Mondego, nomeadamente através de maior investimento no sistema de regadio."Temos de olhar para o sistema [de regadio] montado e que protege esta população e os campos agrícolas para tentar encontrar soluções que minimizem os impactos de situações de cheia como esta e, com base nisso, não comprometamos a economia do Baixo Mondego", sublinhou a ministra. O Presidente da República , Marcelo Rebelo de Sousa, manifestou esta segunda-feira a intenção de se deslocar à região nos próximos dias para acompanhar os efeitos do mau tempo.Entretanto, esta segunda-feira à tarde, os bombeiros mergulhadores conseguiram localizar a máquina retroescavadora que, na quinta-feira, caiu por uma ribanceira para o rio Paiva, em Ribolhos, Castro Daire. A máquina foi encontrada, no fundo do rio, mas do operador não há pista. As buscas são hoje retomadas, tendo em vista localizar António Pereira, de 56 anos.Para hoje e amanhã, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê céu pouco nublado. O vento vai soprar fraco, por vezes moderado no litoral e terras altas.Prevê-se, ainda, uma pequena subida de temperatura para o dia de hoje. O Porto vai registar 20, Lisboa 17º. Amanhã, a Invicta mantém o valor, na capital sobe um grau. Hoje e amanhã, Faro regista 20o e 19o de máxima, respetivamente.