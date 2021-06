Aproveite o domingo de sol em todo o país

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê sol para todo o território português e temperaturas altas para este domingo.Em todo o país, são esperadas temperaturas máximas acima dos 20 graus, sendo Évora e Beja as regiões mais quentes, com os termómetros a atingirem os 32 graus.Para Lisboa, prevê-se tempo quente. As máximas vão rondar os 27 graus e o céu vai estar limpo. No Porto, espera-se pouca nubelosidade, com 21 graus de máxima prevista pelo IPMA.Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, o céu vai estar pouco nublado. Esperam-se 24 graus para o Funchal e 21 para Ponta Delgada.