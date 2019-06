Aproveite o fim de semana. Temperaturas alcançam os 38 graus este sábado

Este fim de semana, aproveite as temperaturas que se vão fazer sentir em todo o território de Portugal Continental.Segundo avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, as temperaturas vão alcançar os 38 graus Celsius em alguns pontos do País.Para este sábado são esperadas temperaturas máximas de 33 graus para Lisboa, 36 para Santarém, 38 para Portalegre, 26 para o Porto e 30 para Faro.A mesma fonte deixa em alerta amarelo Braga, Leiria, Lisboa, Setúbal e o arquipélago da Madeira devido ao tempo quente. As temperaturas altas vão manter-se no domingo e diminuir a partir da próxima segunda-feira.