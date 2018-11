Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aproveite o sábado para passear com máximas de 21 graus e céu pouco nublado em todo o País

Períodos de chuva e descida da temperatura regressam este domingo.

As temperaturas máximas podem alcançar os 21 graus em algumas regiões de Portugal Continental, segundo a informação que é disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para este sábado.



Com períodos de céu parcialmente ou pouco nublado em todo o país, pode contar com máximas de 19º.C para as regiões do distrito de Lisboa, 20 para Santarém, 21 para Faro e 19 para o Porto.



Aproveite o dia para passear porque é já este domingo que volta a chuva em Portugal Continental.



Segundo informações do IPMA, as temperaturas também vão diminuir, deixando alguns dos distritos em aviso amarelo (como é o caso de Lisboa e Porto).