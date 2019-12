Aproveite o sol de inverno e a subida da temperatura nesta véspera de Natal

éu nublado por nuvens altas e uma pequena

subida de temperatura. P

ossibilidade de chuva fraca ou chuvisco no Minho até ao início

da manhã.





eblina ou nevoeiro matinal.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 6 graus (na Guarda) e os 13 graus (em Faro) e as máximas entre os 13 (em Bragança e na Guarda) e os 21 (em Braga, Aveiro, Coimbra e Sines).

No arquipélago da Madeira, o céu vai apresentar-se nublado, com nuvens altas e os termómetros a atingirem os 22 graus de máxima no Funchal e os 21 graus em Porto Santo.

Já nos Açores, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou o Grupo Central sob aviso laranja até às 15h00 desta terça-feira devido à precipitação forte, passando posteriormente a amarelo até às 18h00.

Nesta véspera de Natal pode contar com cO vento vai soprar fraco e pode contar com nPara Lisboa, capital do País, as temperaturas variam entre os 10 graus Celsius de mínima e os 18 graus de máxima. Já no Porto os termómetros vão variar entre os 10 graus e os 20 graus.O distrito mais frio nesta véspera de Natal é Bragança e a Guarda, com 6 graus de mínima e 13 de máxima.Já o Grupo Oriental está sob aviso amarelo até às 21h00 desta terça-feira também devido a precipitação e vento forte.As temperaturas no arquipélago vão variar entre os 19 graus de máxima em Ponta Delgada e os 15 graus para Angra do Heroísmo, Horta e Santa Cruz das Flores.