Aproveite o sol! Quarta-feira marcada por subidas de temperatura e céu pouco nublado

Com céu pouco nublado, esta quarta-feira vai ser marcada por uma subida da temperatura máxima e o céu pouco nublado ou limpo.Durante o dia, vão sentir-se ventos fracos a moderados nas terras altas até ao final da manhã e vai sentir-se um arrefecimento acentuado durante a noite.Na Grande Lisboa e Grande Porto espera-se uma subida da temperatura máxima e descida da temperatura mínima. De acordo com informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), os termómetros vão atingir os 21 graus de temperatura máxima esta terça-feira, nomeadamente em Faro.Em Lisboa, capital portuguesesa, a máxima é de 19 graus e a mínima de 7 graus. Já no Porto, as temperaturas vão oscilar entre os 5 e os 17 graus.O distrito mais frio vai ser Bragança, com temperaturas a variar entre os -1 e os 12 graus.