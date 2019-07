As noites quentes estão a chegar! Prepare-se para uma semana de muito calor

As noites quentes estão a chegar! Na próxima semana as temperaturas minimas são de 20 graus e as máximas podem atingir os 40 em alguns pontos do País.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) anunciou que na próxima semana está previsto num novo período de calor na Europa, incluindo Portugal."Durante próxima semana, Portugal, Espanha, França e, progressivamente, os países da Europa central e do Norte irão registar valores muito elevados de temperatura", informa o IPMA num comunicado válido até à tarde de quarta-feira.Segundo o IPMA, "esta subida da temperatura irá fazer-se sentir a partir de segunda-feira" no território do continente, "em especial nas regiões mais interiores"."Nestas regiões, a temperatura máxima atingirá valores de 40°C, ou próximos, em alguns locais, assim como em muitas regiões da parte central e sul de Espanha".Já em França, "os valores mais elevados da temperatura serão atingidos a partir do meio da semana", na quarta-feira, "prevendo-se valores máximos entre 35 e 40°C em grande parte do território francês".O IPMA explica que "esta subida da temperatura do ar deve-se à persistência de uma região de altas pressões sobre o Mediterrâneo Ocidental e França" e "ao consequente transporte de ar muito quente do Norte de África e do interior da Península Ibérica"."Embora haja semelhanças entre esta situação meteorológica e aquela que originou a onda de calor na Europa no final de junho de 2019, a previsão desta situação, para alcance de uma semana, evidencia uma situação de menor intensidade e de menor persistência do que a verificada no passado mês de junho", adianta o IPMA.