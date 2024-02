As previsões de tempo para amanhã são...

Apesar da chuva e do vento continuarem durante os próximos dias, na terça-feira de carnaval, dia 13, as temperaturas vão aumentar ligeiramente e há pouca probabilidade de chuva durante a tarde.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva em todo o Portugal Continental, com intensidade nas regiões Norte e Centro. Segundo comunicado do IPMA, o vento irá soprar por vezes forte em terras altas.





De acordo com o IPMA, o dia de tantos cortejos de carnaval, terça-feira, as temperaturas mínimas e máximas vão estar acima daquilo que é normal para o mês de fevereiro. A mínima vai estar entre os 10º e os 16ºC, com valores mais baixo para o interior Norte e Centro - entre os 5º e os 10ºC -, já a máxima deve estar entre os 15º e os 22ºC.Segundo o IPMA, na Madeira espera-se períodos de nebulosidade e fraca precipitação para esta segunda-feira. O vento deverá ser fraco a moderado e altera para leste/sueste na terça-feira de carnaval.As temperaturas mínimas vão variar entre os 15º e os 18ºC, e entre os 7º e os 12ºC nas terras altas. As máximas vão estar entre os 18º e os 24ºC, e entre os 15º e os 16ºC nas terras altas.Durante esta segunda-feira o IPMA espera rajadas até 85 km/h nas ilhas do Grupo Ocidental e até 80 km/h nas ilhas do Grupo Central. No Grupo Oriental, o vento vai estar mais fraco, com rajadas até 60 km/h.Na terça-feira de carnaval, o IPMA prevê a passagem de um sistema frontal que vai causar precipitação nos Grupos Central e Oriental. Nas ilhas Flores e Corvo o vento vai continuar a soprar até 80 km/h. No Grupo Central, o vento vai soprar até 75 km/h e até 75 km/h Grupo Oriental.As temperaturas mínimas vão variar entre os 14º e os 15ºC e as máximas entre os 18º e os 19ºC