Associação vai ativar plano máximo de contingência para agricultura de Silves, Lagoa e Portimão

O corte no abastecimento de água para o setor agrícola no Algarve, esta quarta-feira anunciado pelo ministro do Ambiente, "obriga a implementar" o plano máximo de contingência para agricultores de Silves, Lagoa e Portimão, disse o presidente dos regantes.

O presidente da Associação de Regantes e Beneficiários de Silves, Lagoa e Portimão, João Garcia, disse à Lusa que "face ao menor volume de água disponível, terá de ser aplicado o máximo do plano de contingência, que é a rega de sobrevivência das culturas, a maioria de citrinos".

O ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, anunciou esta quarta-feira no final da reunião da Comissão Permanente da Seca, realizada em Faro, que o corte proposto para a agricultura algarvia, no âmbito do plano de contingência, é de 25%.