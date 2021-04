Aumento das temperatura marca o dia da segunda fase de desconfinamento

Esta segunda-feira marca a nova fase de desconfinamento. A previsão do tempo pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para céu pouco nublado ou limpo, com possibilidade de aguaceiros fracos durante a tarde, em especial na região Sul do território continental.As temperaturas mínima e máxima vão subir. Destaque para os distritos de Braga, Leiria e Santarém, cujas máximas poderão atingir os 26 graus.Nas ilhas, nos Açores, há possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos. No arquipélago da Madeira, espera-se céu pouco nublado.