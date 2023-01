Autoridade Marítima e Marinha alertam para forte agitação marítima no continente

A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional (AMN) alertaram para o agravamento do estado do tempo em Portugal Continental, entre esta segunda-feira e quinta-feira, com previsão de forte agitação marítima, que já levou ao fecho de sete barras.

Em comunicado, a AMN e a Marinha alertam para um agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima na costa ocidental de Portugal continental a partir da manhã desta segunda-feira e até às 18h00 de quinta-feira.

"A agitação marítima será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante noroeste, com uma altura significativa que poderá atingir os oito metros e uma altura máxima de 15 metros, com um período médio a variar entre os 13 e os 15 segundos", é referido na nota, acrescentando, que são igualmente esperados ventos do quadrante noroeste, com uma intensidade média de até 75km/h e rajadas até 135km/h.