Autoridades alertam para ondas de 12 metros e rajadas de vento de 120 km/h

A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha alertaram esta segunda-feira para o agravamento da agitação marítima na costa portuguesa que se vai fazer sentir entre as 18h00 desta terça-feira e as 06h de sexta-feira, dia 10 de dezembro.Segundo as autoridades preveem-se ondas que podem atingir os 12 metros e rajadas de vento na ordem dos 120 km/h.