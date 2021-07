Baixa de temperaturas marca domingo de sol

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este domingo uma acentuada descida das temperaturas, em especial, no litoral continental, a Norte e Centro.Espera-se céu pouco nublado ou limpo.Em Lisboa, esperam-se 29 graus de temperatura máxima e 21 graus no Porto. Faro é um dos distritos mais quentes do dia, com os termómetros a registar 37 graus.Castelo Branco é o distrito mais quente este domingo. Preveem-se temperaturas a rondar os 39 graus.Nos Açores, o céu vai apresentar-se parcialmente nublado, com possibilidade de aguaceiros nas ilhas das Flores. No arquipélago da Madeira, Funchal regista 25 graus de temperatura máxima.