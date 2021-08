Brasil perdeu um sexto de áreas cobertas por água doce em 30 anos

O Brasil perdeu mais de três milhões de hectares em áreas cobertas por água doce em 30 anos, problema que levanta preocupações sobre um dos principais biomas do país, o Pantanal, a maior área húmida do planeta, informou hoje o Mapbiomas.

O levantamento do Mapbiomas indicou que a área com água doce do gigante sul-americano passou de 19,7 milhões de hectares em 1991 para 16,6 milhões de hectares em 2020, uma queda de 15,7% e uma perda equivalente a uma área do tamanho da Bélgica.

Os dados correspondem à análise de imagens de satélite de todo o território brasileiro entre 1985 e 2020, um mapeamento inédito da dinâmica das águas superficiais do país realizado pela Mapbiomas, iniciativa multidisciplinar na qual participam várias organizações não-governamentais, universidades e empresas tecnológicas.