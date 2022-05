A Direção-Geral da Saúde recomenda particular atenção aos mais vulneráveis, como crianças, idosos, doentes crónicos e grávidas, face à previsão de altas temperaturas, entre 35 e 38 graus, para os próximos dias.Sábado será o mais quente, em particular nas regiões dos vales do Guadiana, do Tejo e do Douro. “As crianças com menos de 6 meses não devem estar sujeitas a exposição solar”, diz a DGS.Ainda nesta sexta-feira a previsão aponta para subida de temperatura e vento mais intenso no litoral e nasterras altas.Em Lisboa os termómetros deverão chegar aos 34 graus Celsius. Já no Porto, os termómetros atingem os 27 graus.O distrito mais quente de Portugal Continental será Setúbal, com as temperaturas a variarem entre os 15 e os 38 graus.Para o Funchal, na ilha da Madeira, são esperados aguaceiros e 25 graus de máxima.