Calor dá lugar a uma semana de chuva

A chuva regressa a partir de sexta-feira e com ela uma acentuada descida da temperatura. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera vai chover pelo menos durante uma semana.Associados à precipitação a partir de sábado, os valores máximos de temperatura ficarão abaixo dos 30 graus. Santarém será a capital de distrito mais quente, com 28 graus.

A mudança de tempo resulta da aproximação e passagem de uma superfície frontal fria proveniente do oceano Atlântico que leva, na sexta-feira, a “períodos de chuva, em geral fraca, no Minho a partir da manhã, estendendo-se gradualmente às restantes regiões e aumentando de intensidade e frequência a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela a partir da tarde”.

Há também a “possibilidade de ocorrência de trovoada e vento forte no Litoral, em especial no Litoral Oeste e nas Terras Altas.





Para domingo são esperados 24 graus em Lisboa, 23 no Porto e Coimbra, 25 em Faro e 27 em Beja. Na Guarda, a máxima será de 15 graus. A partir da próxima semana, as temperaturas deverão ter uma nova descida, alcançando os valores habituais para o outono.





A chuva ocorre quando o Sul do País está numa situação de seca severa ou extrema. Os últimos dados da Agência Portuguesa do Ambiente indicam um volume de armazenamento de 34% nas barragens da bacia hidrográfica do Sado, de 34% no Mira, 7,5% no Barlavento Algarvio e 26% no Arade e Sotavento.