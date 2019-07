Calor extremo coloca arquipélago da Madeira em alerta amarelo

O arquipélago da Madeira está sob aviso amarelo até sábado, com previsão de tempo quente, indicou esta quinta-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).De acordo com o IPMA, o aviso amarelo deve-se à "persistência de valores elevados da temperatura máxima" e abrange as costas norte e sul da ilha da Madeira e a ilha de Porto Santo até às 21h00 de sábado.Para hoje, a previsão no arquipélago é de céu parcialmente nublado, com as temperaturas máximas a atingirem os 28 graus na ilha da Madeira e os 26 graus em Porto Santo. A água do mar estará a 23 graus.O aviso amarelo, o segundo de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.