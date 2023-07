O aumento das temperaturas começa já esta segunda-feira, com algumas localidades do Alentejo e Algarve a rondar os 40ºC. Toda a região do Algarve está em alerta amarelo do IPMA devido ao aumento das temperaturas e o risco de incêndio também sobe para alerta máximo.



Segundo o IPMA, os concelhos do distrito de Faro onde se vão registar as temperaturas mais elevadas serão Alcoutim, com previsão de 40ºC, e Portimão, 38ºC.

