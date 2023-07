Calor extremo sufoca Europa

As temperaturas voltaram a bater recordes na Europa, na terça-feira, com máximas bem acima dos 40 graus em vários países e as previsões a indicarem que o mercúrio vai continuar a subir nos próximos dias.



A situação é de alerta vermelho em quase todo o Sul da Europa e Norte de África, mas não só; praticamente todo o hemisfério norte, dos EUA à China, enfrenta por estes dias uma onda de calor acima do normal para os valores da época e os cientistas alertam que estes fenómenos serão cada vez mais frequentes e prolongados devido às alterações climáticas.









Ver comentários