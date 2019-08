Calor intenso de volta na próxima semana

O estado do tempo neste verão continua a ser uma espécie de montanha-russa. Depois de uma semana marcada pela chuva vem aí uma semana de calor abrasador, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).A partir de quarta-feira os termómetros vão mesmo ultrapassar os 35 graus nas regiões do Interior e haverá um agravamento do risco de incêndio.Para este fim de semana ainda é esperada chuva no Litoral Norte e Centro. "No fim de semana ainda vamos ter alguma nebulosidade e este sábado há a possibilidade de chuva fraca no Litoral, a norte do Cabo Raso, durante a manhã", disse aoa meteorologista Joana Sanches, do IPMA, sublinhando que as temperaturas máximas vão subir já este sábado nas regiões do Interior.Para domingo as previsões indicam que a chuva já dará tréguas, enquanto que as temperaturas máximas deverão descer. Já na segunda-feira o calor chega para ficar... pelo menos até ao final da semana."A partir de segunda-feira espera-se uma subida gradual das temperaturas máximas por todo o País, que na quarta-feira se vai refletir em temperaturas acima de 35 graus no Interior Norte e Centro, Vale do Tejo e Alentejo", afirmou Joana Sanches.Na próxima semana o IPMA deverá emitir avisos devido ao aumento do risco de incêndio. "O tempo quente e seco, sem precipitação e com descida dos valores de humidade relativa, reflete-se no risco de incêndio que será elevado a partir de quarta-feira na região Sul e no Interior Norte e Centro", explica a meteorologista do IPMA, frisando contudo que "a tendência é para o vento não soprar com intensidade na próxima semana", previsão que atenua um pouco os receios de que possam eclodir incêndios.A explicação para a mudança no estado do tempo, prevista pelo IPMA para a próxima semana, reside sobretudo "no efeito da massa de ar quente e seco que vem do interior da Península Ibérica", revela Joana Sanches. Esta massa, associada à "intensificação da crista anticiclónica", fará subir a temperatura.A Agência Portuguesa do Ambiente anunciou que a partir de terça-feira, às 11h00, vai começar a alimentar artificialmente com areia as praias da Costa de Caparica e S. João da Caparica, Almada.Os trabalhos duram 60 dias e começam nas praias da Saúde e Nova, seguindo para outras mais a norte e obrigando ao encerramento das praias intervencionadas. Será retirado 1 milhão de metros cúbicos de areia do estuário do Tejo para colocar nas praias.Beja, Évora e Castelo Branco deverão ser as capitais de distrito mais quentes na próxima semana. As previsões do IPMA indicam que os termómetros cheguem aos 38 graus.O tempo chuvoso que se fez sentir nesta semana teve origem na passagem de uma superfície frontal fria, associada a uma depressão situada a sudoeste das ilhas britânicas.