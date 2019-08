Calor na quarta e quinta-feira coloca nove distritos sob aviso amarelo

Nove distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo na quarta e na quinta-feira devido ao tempo quente, informou esta segunda-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).Os distritos de Évora, Porto, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 10h00 de quarta-feira e as 05h00 de quinta-feira devido á persistência de valores elevados das temperaturas máximas.O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.Segundo o IPMA, as temperaturas máximas vão subir a partir de terça-feira entre 04 e 08 graus Celsius em algumas regiões do continente e na quarta-feira prevê-se um aumento das mínimas com noites tropicais.Na região sul, a subida da temperatura máxima será mais pequena entre os 02 e os 04 graus.O IPMA colocou também o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo até às 18h00 desta segunda-feira devido ao tempo quente.