Calor vai manter-se no fim de semana de Páscoa. Termómetros sobem até aos 29 graus

O Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que este fim de semana de Páscoa seja marcado por altas temperaturas em Portugal Continental e nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, com os termómetros a subirem até aos 29 graus em algumas regiões.Este sábado, o sol vai brilhar em todo o território continental, embora o céu possa estar um pouco nublado durante a manhã em algumas regiões. As temperaturas máximas devem rondar os 25 graus, ou ainda mais, em quase todo o território continental. Nos distritos de Viana do Castelo, Porto e Aveiro os termómetros não devem ultrapassar os 18 graus.Na ilha da Madeira, a temperatura no Funchal deve atingir os 26 graus. Nos Açores, o IPMA prevê a ocorrência de aguaceiros, embora os termómetros devam chegar aos 20 graus.No domingo de Páscoa, as temperaturas mantêm-se altas no território continental, com temperaturas máximas a variar entre os 18 graus (Aveiro) e 29 graus (Faro). Na Madeira, o céu vai estar nublado mas os termómetros podem atingir os 24 graus. Nos Açores, as temperaturas máximas vão chegar aos 18 graus.