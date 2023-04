Calor volta no fim de semana com temperaturas de 30ºC após chuva a Norte

Depois do fim de semana da Páscoa marcado pelo calor, temperaturas na ordem dos 30 graus estão também previstas para o próximo.O calor serve de motivo para muitos irem à praia, mas mergulhar no oceano representa um risco, pois a maioria das praias ainda não contam com nadadores-salvadores.Em Lisboa estão previstos 29. No Algarve, 31 graus são esperados em Portimão. No mar, a previsão é de 17 graus. Menos um grau é referido para o resto da costa.E se o calor está previsto para o próximo fim de semana, até lá no Norte e Centro a previsão é de chuva.Entretanto, verifica-se no território do continente uma dissipação das poeiras proveniente do Norte de África. Já na Madeira, as poeiras irão continuar até quinta-feira.