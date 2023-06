Câmara do Funchal com equipas em prevenção devido às previsões de chuva forte

A Câmara do Funchal tem equipas de prevenção e cancelou os eventos programados devido às previsões de chuva forte que colocaram a costa sul e as zonas montanhosas da Madeira sob aviso vermelho, informou hoje o município.

Citado num comunicado, o vereador com o pelouro da Proteção Civil e Bombeiros do principal concelho da Madeira, Bruno Pereira, indicou que a autarquia começou a preparar no domingo "os diferentes dispositivos dos vários departamentos" para estarem em prontidão imediata face aos alertas relacionados com a passagem da depressão Óscar pelo arquipélago.

Segundo o responsável, os Bombeiros Sapadores do Funchal têm quatro viaturas preparadas e "carregadas com equipamento, para qualquer circunstância que venha a acontecer, nomeadamente bombas e equipamento de sapadores para limpar sarjetas e linhas de água, que venham a ser entupidas".