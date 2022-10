Câmara do Funchal intensifica ação devido a previsão de chuva forte

A Câmara Municipal do Funchal informou esta terça-feira que, face às previsões de aumento de chuva no arquipélago para os próximos dias, intensificou os trabalhos para minimizar os efeitos da precipitação nos pontos mais críticos do concelho.

"Atendendo à probabilidade de aumento da pluviosidade nos próximos dias, pese embora não terem sido ainda emitidos alertas para as condições meteorológicas de possibilidade de precipitação intensa, o serviço de limpeza urbana da Câmara Municipal do Funchal tem intensificado todo o trabalho de monitorização de pontos críticos sujeitos a inundação", lê-se numa nota da autarquia.

Ainda de acordo com o município, estão a merecer atenção os coletores de águas pluviais (sarjetas), linhas de água, grelhas, entre outros.

Na nota, a Câmara do Funchal indica que há também "um reforço nas limpezas e vistorias, de modo a garantir que o curso de água pluvial está desobstruído no caso de precipitação intensa, minimizando assim situações de risco para pessoas e bens".

Além disso, as equipas do município estão em situação de alerta e prevenção "para o caso de ser necessário intervenção imediata".

"Este trabalho tem de ser contínuo e persistente, pois com o vento e a chuva as folhagens e os resíduos mais leves facilmente são arrastados para os coletores de águas pluviais (sarjetas), para as grelhas e o sistema de drenagem de águas, exigindo das equipas de trabalho um cuidado acrescido", afirma a vereadora do Ambiente, Nádia Coelho, citada no documento.

A Câmara do Funchal pede aos munícipes para adotarem comportamentos preventivos, nomeadamente no que diz respeito à limpeza das linhas de água e escoamento, junto às habitações.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje o arquipélago da Madeira sob aviso amarelo (o segundo numa escala de quatro) para a situação de "precipitação, por vezes forte e acompanhada de trovoadas, em especial no extremo oeste".