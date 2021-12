Cancelado aviso de agitação marítima na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) cancelou esta quarta-feira o aviso de agitação marítima forte no arquipélago da Madeira, indicou a Capitania do Porto do Funchal.

"Apesar do cancelamento do aviso, recomenda-se aos proprietários ou armadores das embarcações que tomem as devidas precauções no assegurar das respetivas condições de navegabilidade", refere a autoridade, em comunicado.

Nos últimos dias, o arquipélago da Madeira esteve também sob avisos amarelo e laranja para chuva e vento.

Na sequência da melhoria das condições meteorológicas, o navio Lobo Marinho retomou hoje as ligações entre a Madeira e o Porto Santo e a operação no porto do Funchal, que esteve condicionada, está agora normalizada, o mesmo acontecendo no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo.

Apesar do mau tempo, que afetou toda a região, particularmente entre domingo e terça-feira, não foram registadas ocorrências significativas.