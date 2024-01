Capitania do Porto do Funchal prolonga aviso de agitação marítima até quarta-feira

A capitania do Porto do Funchal prolongou esta terça-feira até às 06h00 de quarta-feira o aviso de agitação marítima forte para o arquipélago da Madeira emitido na segunda-feira.

O aviso baseia-se nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sobre a situação geral do estado do tempo (vento e mar).

A autoridade marítima regional indica que na costa sul as ondas vão ser temporariamente de até 5,5 metros, ficando pelos 3,5 metros na parte norte da ilha.

O vento na orla costeira será de sul/sudoeste "muito fresco a forte, por vezes muito forte até ao fim da manhã", e a visibilidade "boa a moderada, por vezes fraca até ao fim da tarde".

A capitania indica que devem ser reforçadas a amarração e a vigilância das embarcações atracadas e fundeadas.

Também desaconselha os passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima - molhes de proteção dos portos, arribas ou praias -- para se evitar ser surpreendido por uma onda.

Não deve ser praticada a pesca lúdica, "em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras".

A costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão esta terça-feira sob aviso meteorológico laranja, o segundo mais grave de uma escala de três, devido à previsão de chuva e vento forte, segundo o IPMA.

Portugal continental e a Região Autónoma da Madeira estão a ser afetados pela depressão Irene, com ventos fortes, chuvas intensas e agitação marítima até ao final do dia de quarta-feira.

O aviso laranja relativo a chuva vigora até às 15h00 desta terça-feira e o do vento até às 12h00, com a previsão de rajadas de 120 quilómetros por hora na costa sul e nas áreas montanhosas e de 90 quilómetros por hora na costa norte.

O IPMA colocou também a costa sul sob aviso laranja devido à agitação marítima, prevendo-se ondas com cinco a 5,5 metros, com altura máxima até 10 metros entre as 09h00 e as 15h00 desta terça-feira. O aviso passa a amarelo entre as 15h00 desta terça-feira e as 12h00 de quarta-feira.

A ilha do Porto Santo está sob aviso amarelo de chuva forte (até às 15h00 desta terça-feira), de vento (até às 18h00 desta terça-feira) e agitação marítima (até às 12h00 de quarta-feira).

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.