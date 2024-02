Capitania do Porto do Funchal prolonga aviso de mau tempo para a Madeira

A capitania do Porto do Funchal prolongou até às 06h00 de segunda-feira os avisos de mau tempo e vento forte para a orla marítima da Madeira emitidos no sábado.

A situação tem por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) relacionadas com a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima.

A autoridade marítima aponta que o vento é de nordeste "fresco a muito fresco, por vezes forte até início da tarde".

As ondas vão ser de até quatro metros na costa norte e na ordem dos 2,5 metros na parte sul.

Face a esta situação, aconselha cuidados redobrados, "tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras".

A autoridade marítima insta ao reforço da amarração e vigilância apertada no que concerne as embarcações atracadas e fundeadas, reforça que devem ser evitados passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima e desaconselha a prática da atividade da pesca lúdica.