Céu encoberto e temperaturas mínimas a descer. Veja a previsão para esta quarta-feira

eríodos de chuva fraca a partir da tarde, com as temperaturas máximas a rondar os 19 graus.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira céu nublado de Norte a Sul do país e temperaturas mínimas a descer em alguns pontos do território Português.Na região Sul do país, pode contar com céu pouco nublado e vento fraco e no Centro do país, em Leiria, o termómetro vai registar uma temperatura máxima de 17 graus. Já em Lisboa, a temperatura mínima vai descer, mas a temperatura máxima chegará aos 19 graus e mais a Norte, no Porto, o IPMA prevê pNo Arquipélago dos Açores, pode contar com céu encoberto e no Arquipélago da Madeira estão previstos aguaceiros, avança o IPMA.