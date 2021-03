Céu limpo e temperaturas mínimas: Conheça a previsão do tempo para esta quarta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira céu limpo em geral, com alguma nebulosidade pela manhã e com acentuado arrefecimento noturno, de Norte a Sul do País.No Sul do País, em Faro, pode contar com céu pouco nublado e com temperaturas máximas a rondarem os 21 graus. Em Lisboa, os termómetros vão registar 19 graus de temperatura máxima. Já no Centro, em Leiria, o céu vai estar parcialmente nublado com as temperaturas máximas a atingir os 17 graus. No Porto, a temperatura máxima não vai além dos 15 graus.No Arquipélago dos Açores, o céu vai estar pouco nublado e as temperaturas máximas vão rondar os 17 graus. Já no Arquipélago da Madeira, o IPMA prevê céu parcialmente nublado.