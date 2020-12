Céu nublado, aguaceiros e neve: Conheça a previsão do tempo para este domingo

éu geralmente muito nublado, com boas abertas nas regiões do

interior a sul da serra da Estrela até meio da manhã,

apresentando-se pouco nublado ou limpo no interior do Alentejo

e no sotavento algarvio até início da manhã.





guaceiros fracos no litoral oeste, que serão sob a forma de

neve acima de 1000 metros de altitude.



A partir da tarde, passam a períodos de chuva fraca ou chuvisco no

litoral oeste estendendo-se às restantes regiões, sendo

pouco frequentes no interior Sul e sotavento algarvio, e sob





a forma de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

equena subida da temperatura, em especial no litoral oeste.





Em Lisboa as temperaturas vão variar entre os 7 e os 15 graus. No Porto, os termómetros vão oscilar entre os 5 e os 14 graus.



A Guarda será o distrito mais frio este domingo, com 0 graus de mínima e 6 de máxima.



A previsão do IPMA aponta para céu muito nublado no arquipélago da Madeira, com 19 graus de máxima em Porto Santo e 20 graus no Funchal.



Já nos Açores, são esperados aguaceiros no Grupo Oriental e céu muito nublado nos restantes grupos. As temperaturas vão oscilar entre os 17 graus, em Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta e os 18 graus em Santa Cruz das Flores.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para este domingo cSerão egistados aO IPMA mantém o aviso laranja devido à forte agitação marítima nos distritos de Coimbra, Leiria e Lisboa até às 12h00 deste domingo. O aviso passará depois a amarelo até às 18h00.Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Setúbal, Beja e Faro encontram-se igualmente em alerta amarelo.Os termómetros vão registar uma p