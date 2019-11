Céu nublado e aguaceiros para sexta-feira

O IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) prevê para esta sexta-feira chuva em todo o País com neblina e vento, por vezes forte.Na região Sul o céu vai estar nublado e com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca.No Grande Porto estão previstos períodos de chuva fraca, tornando-se moderada a partir da tarde, e vento.