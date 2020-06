Céu nublado e aguaceiros: tudo o que pode contar para esta terça-feira

Para esta terça-feira o Instituto Português do Mar eda Atmosfera (IPMA) prevê períodos de céu muito nublado, diminuindo de nebulosidade na região sul a partir do final da tarde. Ocorrência de aguaceiros dispersos, em especial

no interior das regiões Norte e Centro e durante a tarde.



O IPMA prevê ainda a possibilidade de ocorrência de trovoada no interior Norte e Centro durante a tarde.



O arquipélago da Madeira está sob aviso laranja devido à forte precipitação. O aviso para a ilha da Madeira estará em vigor até às 09h00, passando depois a amarelo até às 12h00 desta terça-feira. Foi igualmente acionado o alerta amarelo para as regiões montanhosas até às 09h00 devido ao vento forte.Lisboa e Porto vão contar com 17 graus de mínima e 24 de máxima.Braga é o distrito mais quente de Portugal continental com 16 graus de mínima e 18 de máxima.O arquipélago da Madeira vai contar com períodos de aguaceiros e 23 graus de máxima para o Funchal e Porto Santo.Já nos Açores, a previsão aponta para céu muito nublado e aguaceiros. Santa Cruz das Flores, Horta e angra do Heroísmo contam com 19 graus. Em Ponta Delgada os termómetros sobem até aos 20 graus.