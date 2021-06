Céu nublado e descida das temperaturas máximas para este domingo

ebulosidade matinal e precipitação fraca no Norte e Centro até meio

da manhã, com vento por vezes forte no litoral oeste e terras altas a

partir da tarde. Também pode contar com a descida da temperatura máxima.Para a Grande Lisboa, pode contar com céu pouco nublado ou limpo e pequena descida da temperatura máxima.Na zona Centro do País, em Leiria, o céu vaoi estar parcialmente nublado, a rondar os 23 graus, avança a mesma fonte.Já para o Grande Porto, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca até ao meio da manhã.No Arquipélago dos Açores, o IPMA prevê aguaceiros e no Arquipélago da Madeira as temperaturas vão rondar os 23 graus.