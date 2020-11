A semana começa com céu nublado em praticamente todo o território continental. As exceções são os distritos de Viana do Castelo, Braga e Porto, com aguaceiros durante este domingo.









O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê temperaturas amenas - as mínimas a rondar os 11 graus e as máximas a não exceder os 21. Durante a noite, os termómetros deverão descer ligeiramente a partir de amanhã e até quinta-feira, dia em que a chuva estará de volta à generalidade do território. Os registos mais baixos ficam no Norte e Centro.

No distrito do Porto, as temperaturas máximas não vão além dos 20 graus. Cenário semelhante ao da Invicta, vive-se no Centro: Coimbra não vai ultrapassar este domingo os 20 graus. A máxima cai um valor já amanhã. Lisboa - atinge os 22 graus - fica longe do registo previsto para este domingo em Faro, que chega aos 26 graus de máxima, recorde diário no País.