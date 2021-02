Céu nublado e subida das temperaturas: Conheça a previsão para esta terça-feira

pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior

nebulosidade no litoral oeste até meio da tarde, podendo

persistir no Minho ao longo do dia. Períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral oeste e Algarve até ao meio da tarde.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira céuOs termómetros vão registar uma subida da temperatura, em especial da mínima.Lisboa vai contar com 11 graus de mínima e 17 de máxima. No Porto os termómetros sobem até aos 18 graus.No arquipélago da Madeira, a previsão aponta para aguaceiros no Funchal. Os termómetros vão variar entre os 21 graus e os 18 em Porto Santo.Para o arquipélago dos Açores o IPMA prevê aguaceiros. O Grupo Oriental está sob alerta amarelo entre 00h00 e as 12h00 devido à forte precipitação.Também os Grupos Central e Ocidental estão sob aviso amarelo devido à forte agitação marítima, entre as 18h00 desta terça-feira e as 09h00 de quarta-feira.