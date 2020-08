Céu nublado e temperaturas superiores a 30 graus para esta quinta-feira

O IPMA prevê para esta quinta-feira no continente céu muito nublado no litoral Norte e Centro até ao meio da manhã, vento moderado a partir da tarde e pequena descida da temperatura máxima, exceto no Algarve.



As temperaturas mínimas vão variar entre os 15 graus Celsius (em Bragança) e os 23 (em Faro) e as máximas entre os 24 (em Aveiro) e os 37 (em Castelo Branco).

