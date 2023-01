Chega atrasado ao trabalho quando está frio? Cinco truques para descongelar o pára-brisas do carro de manhã

Portugal continental enfrenta uma vaga de frio e as baixas temperaturas, por vezes negativas em muitos pontos do País, podem ser um desafio na hora de sair de casa, nomeadamente no momento de ligar o carro e conduzi-lo.Se deixa o carro ao ar livre durante a noite, altura em que as temperaturas baixam significativamente, a probabilidade de manhã encontrar o pára-brisas coberto com uma camada de gelo é bastante grande. Saiba o que fazer para descongelar o vidro do carro e não comprometer mais as manhãs.Uma das maneiras mais tradicionais de retirar o gelo do pára-brisas é verter água à temperatura ambiente por cima do vidro. Deve ter muito cuidado e atenção em relação à temperatura da água, pois se esta estiver muito quente pode evaporar instantaneamente e partir o vidro do carro.Uma solução eficaz e rápida para retirar o gelo do vidro do carro é misturar álcool etílico e água. Misture as duas substâncias, num pulverizador por exemplo, e verta-a em cima do pára-brisas. Numa questão de poucos minutos o gelo vai derreter e consegue recuperar a visibilidade para a estrada.Os produtos para descongelar o pára-brisas fazem a diferença e podem facilitar as manhãs. Basta colocar o produto no vidro do carro e aguardar que atue. Depois deve usar um raspador de plástico para retirar todo o gelo que se acumulou no pára-brisas.Outra das opções é raspar o vidro com uma espátula de plástico própria para o efeito. Caso não tenha este objeto em casa, pode substituí-lo por uma pá do lixo de plástico ou mesmo por um cartão multibanco. Este truque pode levar algum tempo, não sendo assim o mais eficaz caso tenha muita pressa.Se quer evitar passar todas as manhãs pelo mesmo ritual, pode optar por proteger o carro. Se não tem garagem e deixa o carro na rua durante a noite, pode sempre cobrir o pára-brisas com tecido expesso ou com um pedaço de cartão. Estes objetos podem impedir que o gelo se acumule no vidro do carro.