Cheias cortam circulação nas pontes de Estorãos e Santa Marinha em Ponte de Lima

A circulação rodoviária nas pontes de Estorãos e de Santa Marinha, em Ponte de Lima, encontra-se cortada ao trânsito devido à subida das águas dos rios Estorãos e Labruja, disse esta quinta-feira o comandante dos bombeiros voluntários.Segundo o comandante dos bombeiros voluntários de Ponte de Lima, Carlos Lima, a circulação rodoviária está cortada na ponte de Estorãos, inundada pelas águas do rio Estorãos, e o mesmo acontece na ponte de Santa Marinha, em Arcozelo, alagada pelo rio Labruja.

O comandante referiu também que a "subida rápida" do rio Lima, em Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, submergiu duas viaturas estacionadas na zona do areal, sendo que, pelas 09h20, os bombeiros ainda não as tinham conseguido retirar.

O responsável disse ter sido solicitada à proteção civil a intervenção de uma grua.

Carlos Lima manifestou-se preocupado com a subida rápida do rio Lima e com o aproximar da praia-mar, prevista para as 13:00.

"Continua a chover. O rio está a subir cerca de 10 a 20 centímetros em meia hora", explicou.

O distrito de Viana do Castelo está esta quinta-feira sob aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de chuva persistente e por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Este aviso vermelho para Viana do Castelo começou às 05h00 e terminou às 09h00.

Os distritos de Braga e Vila Real vão estar sob aviso laranja por causa da chuva até às 09h00 d esta quinta-feira enquanto Viseu, Guarda, Aveiro e Coimbra até às 15h00.

Também por causa da chuva, o IPMA colocou os distritos do Porto, Leiria e Castelo Branco em aviso amarelo até às 15h00 desta quinta-feira.

O IPMA emitiu igualmente aviso amarelo para os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Beja até às 12h00 desta quinta-feira por causa do vento forte do quadrante oeste, com rajadas até 75 quilómetros por hora.