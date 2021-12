Chuva dá tréguas e temperaturas continuam amenas: Saiba como vai estar o tempo na Passagem de Ano

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as melhorias no estado do tempo devem acontecer a partir

O tempo deverá estar relativamente quente nesta última semana de dezembro, com as temperaturas máximas a rondarem os

A Proteção Civil registou, entre as 00h00 de sexta-feira e as 18h00 deste domingo, 316 ocorrências devido ao mau tempo, sobretudo nos distritos de Lisboa, Faro e Viseu. A maioria das ocorrências esteve relacionada com limpezas de vias, inundações e quedas de árvores e de estruturas.

Depois de um fim de semana natalício chuvoso e marcado pelo mau tempo, a semana começa ainda com alguma precipitação por todo o País, mas com um ligeiro aumento das temperaturas.De acordo comde quarta-feira.18 graus.O guarda-chuva poderá ficar guardado, já que se prevê que a chuva dê tréguas na Passagem de Ano.