Chuva dá tréguas. Semana de Natal arranca com descida da temperatura mínima

éu geralmente muito nublado, com abertas até ao início da manhã

no Minho e Douro Litoral a

partir do meio da manhã.

éu apresenta-se geralmente muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado

a partir do meio da manhã. Formação de gelo ou geada em alguns locais do interior norte.



Neblina ou nevoeiro que pode persistir em alguns locais do Norte e

Centro do País. Descida da temperatura mínima.As temperaturas em Lisboa vão variar entre os 11 e os 16 graus. Já no Porto, as temperaturas oscilarão entre os 8 e os 15 graus.No arquipélago da Madeira, o céu vai estar parcialmente nublado, com as temperaturas máximas a atingir os 22 graus Celsius no Funchal e os 20 em Porto Santo.Já nos Açores, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou o Grupo Oriental sob aviso amarelo até às 15h00 desta segunda-feira devido à precipitação forte. Termómetros sobem até aos 18 graus em Ponta Delgada.Para Angra do Heroísmo pode contar esta segunda-feira com aguaceiros fracos. Para a Horta e Santa Cruz das Flores o IPMA prevê céu parcialmente nublado.