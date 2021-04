Tem planos para a Páscoa? Saiba como vai estar o tempo

muito nublado e p





eríodos de chuva forte, que se podem fazer acompanhar por trovoadas em alguns pontos do País.

escida acentuada da temperatura máxima, com máximas de 19 graus para Lisboa, 20 para o Porto e Faro.







Sábado e domingo de Páscoa pode contar com um cenário semelhante, o que vem mais uma vez reforçar as medidas implementadas pelo Governo como prevenção da Covid-19: que se mantenha em casa e não saia do seu concelho. Até porque o tempo convida mesmo a ficar por casa.

eríodos de céu muito nublado e chuva principalmente nas regiões Centro e Sul.

A partir desta quinta-feira, o tempo vai piorar e o o fim de semana de Páscoa vai ser chuvoso e mais frio do que estes primeiros dias de primavera nos habituaram.De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para amanhã pode contar com céuO IPMA avança ainda que a partir de amanhã regista-se uma dNa sexta-feira Santa mantém-se a previsão de períodos de céu muito nublado, com aguaceiros, mais intensos no interior Norte e Centro e ainda possibilidade de trovoada à tarde.Apesar de no domingo estar prevista uma ligeira subida das temperaturas máximas, vai poder contar com p