Chuva e céu nublado é a previsão para esta terça-feira

Temperatura máxima vai descer.

08:48

A chuva volta esta terça-feira, exceto no baixo Alentejo e Algarve, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



De acordo com a mesma fonte, a temperatura máxima vai descer.



Na região da Grande Lisboa o céu vai estar muito nublado. Para o Grande Porto a previsão é idêntica.



Quanto aos termómetros, as temperaturas variam entre os 15 e os 18 graus em Lisboa, capital portuguesa, ao passo que no Porto os números chegam aos 17 graus de máxima e 14 de mínima.