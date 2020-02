Para este domingo o IPMA prevê chuva no Norte do País e céu nublado em praticamente todo o território continental.Na zona da Grande Lisboa o céu estará geralmente muito nublado e é esperado nevoeiro matinal. Já no Grande Porto a previsão é de céu muito nublado mas espera-se também a subida da temperatura mínima.No Minho e Douro Litoral são esperados períodos de chuva fraca.A temperatura máxima em Lisboa vai atingir os 18 graus, o mesmo no Porto.