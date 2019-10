Chuva e céu nublado esta sexta-feira em dia de descida das temperaturas

A chuva parece não querer dar tréguas e esta sexta-feira volta a cair em praticamente todo o Portugal Continental, sendo que a precipitação será mais frequente no litoral a norte da serra de Montejunto a partir da tarde.O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta ainda para uma pequena descida de temperatura no Norte e Centro, em especial da mínima.Na capital portuguesa, Lisboa, o céu apresenta-se geralmente muito nublado, estando igualmente prevista chuva fraca durante a madrugada. Esta sexta-feira, as temperaturas variam na capital entre os 15 e os 21 graus.Já no Porto os termómetros chegam aos 18 graus, com a chuva a sentir-se com maior intensidade a partir da tarde.O distrito mais quente é Faro, com as temperaturas a atingirem os 24 graus.