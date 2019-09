Chuva e céu nublado em dia de temperaturas a chegarem aos 29 graus

A chuva regressa esta sexta-feira a praticamente todo o País, apesar de as temperaturas chegarem aos 29 graus, segundo informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).De acordo com o IPMA, prevê-se "precipitação no litoral oeste até final da manhã, e durante a tarde nas regiões do interior onde poderá ser acompanhada de trovoada".Em Lisboa, capital portuguesa, estão previstos períodos de chuva e os termómetros atingem 23 graus, ao passo que no Porto o céu apresenta-se muito nublado e os números chegam aos 20 graus.O distrito mais quente esta sexta-feira é Santarém, com as temperaturas a chegarem aos 29 graus.