Chuva e céu nublado marcam esta quinta-feira

O IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) prevê para esta quinta-feira no continente céu muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros. A queda de neve está prevista acima de 1400 a 1600 metros.A agitação marítima será forte na costa ocidental até meio da manhã, e o vento aumenta no final do dia.Existe a possibilidade de formação de gelo ou geada em alguns locais do nordeste transmontano e na Beira Alta. É esperada neblina ou nevoeiro matinal euma pequena subida da temperatura máxima.No Porto, o vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante sul, torna-se moderado a forte (30 a 40 km/h) no final do dia.