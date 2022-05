Chuva e granizo arrasam culturas no Minho e Trás-os-Montes

A chuva e o granizo que caíram com intensidade no sábado à tarde arrasaram culturas agrícolas, causaram inundações e derrubaram árvores, em vários locais do Minho e Trás-os-Montes e Alto Douro. O mau tempo continuou a fazer-se sentir este domingo.













Em Carrazeda de Ansiães, houve danos avultados nos pomares, vinhas e cerejeiras. A queda intensa de granizo deixou um manto branco nas freguesias da Beira Grande e Fontelonga. “Foi muito rápido. As pedras de granizo eram maiores que berlindes”, explicou ao CM Duarte Bastos, presidente da Junta de Fontelonga. Portela do Vale, em Vila Verde, foi outro dos locais afetados. “Em pouco mais de quinze minutos ficámos sem nada. A colheita do ano ficou destruída”, lamenta Rosa Costa.