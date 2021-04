Chuva e granizo deixam 16 distritos sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alargou o aviso amarelo até às 21h00 deste domingo em 16 distritos de Portugal continental devido à previsão de aguaceiros que podem ser fortes, granizo e trovoada.

Bragança e Guarda são os únicos distritos do continente que não estão sob aviso do IPMA, segundo a informação publicada no 'site' do instituto.

Os restantes 16 distritos estão sob aviso amarelo desde as 11h00 deste domingo, que se prolonga até às 21h00 devido à previsão de "aguaceiros, que localmente podem ser fortes, de granizo e acompanhados de trovoada", refere o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.